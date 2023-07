Fdj : Progression de 13% du résultat net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - FDJ publie un résultat net de 181 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, en progression de 13%, et un EBITDA courant de 300 millions, soit une marge de 23,3%, en retrait de 2,1 points en comparaison annuelle.



Le chiffre d'affaires du groupe de jeux d'argent s'est établi à 1,29 milliard d'euros, en hausse de 6% (+4% à périmètre comparable), avec une hausse des paris sportifs et jeux en ligne en concurrence de 10% et une progression de la loterie de 1%.



FDJ attend désormais un chiffre d'affaires en progression de plus de 5% (dont plus de 3% à périmètre comparable), avec un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24% sur l'ensemble de l'exercice 2023.



Par ailleurs, le groupe a signé un accord pour l'acquisition de Premier Lotteries Ireland, l'opérateur détenteur des droits exclusifs de la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034, pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.



