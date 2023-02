Fdj : Oddo relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur la Française des Jeux (FDJ) avec un objectif de cours relevé de 37,5 à 38,5 euros.



La FDJ a publié de bons résultats2022, globalement en ligne avec les attentes. 'Néanmoins, le titre a été sanctionné assez fortement en Bourse (-5.4% en clôture), probablement en raison de la déception sur le dividende (1.37 E par action, 4% en dessous des attentes)', estime Oddo.



Cette réaction boursière est jugée 'sévère' par l'analyste, notamment au regard des résultats du groupe et de ses perspectives pour 2023.



Oddo rappelle en outre que l'enquête de la Commission européenne qui porte sur le montant de la soulte payée par FDJ à l'Etat français au moment de la privatisation devrait continuer de peser sur l'equity story. Le management espère une décision en 2023 mais la procédure pourrait être longue, notamment avec les éventuels appels.



'Pour 2023, FDJ attend une croissance du CA de 4/5%, basée sur un atterrissage pro forma 2022 à 2 514 ME qui intègre les acquisitions d'Aleda et de l'Addition, ce qui implique une fourchette de CA de 2 615 / 2 640 ME pour 2023 selon nos estimations', rapporte le bureau d'analyses.



