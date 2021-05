Fdj : Morgan Stanley initie à 'pondérer en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a initié vendredi la couverture de La Française des Jeux avec un conseil 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 43 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique que la situation concurrentielle favorable du groupe, tout comme la solidité de son profil financier, semblent aujourd'hui bien intégrées dans les cours.



'FDJ offre une association rare d'un profil défensif et de croissance, porté par des éléments structurels, des décisions prises en propre et des possibilités en termes de fusions-acquisitions (M&A)', explique-t-il.



'Néanmoins, au vu de sa valorisation pleine (PER 2023 de 26x) et des évolutions à venir dans le loto (relations avec les distributeurs) et les paris sportifs (M&A éventuels), nous préférons attendre un meilleur point d'entrée', fait valoir Morgan Stanley.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.