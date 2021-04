Fdj : Le CA progresse de 5,2% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La FDJ a enregistré un chiffre d'affaires de 538 ME au titre du 1er trimestre 2021, en progression de 5,2% par rapport à la même période un an plus tôt. Le produit net des jeux s'établit quant à lui à 525,9 ME (+5,1%).



Dans le même temps, les mises ont connu une progression de 11,8% et s'établissent à 4,6 milliards d'euros, tandis que les gains de joueurs ressortent à 3,1 milliards d'euros, en progression de 14% - soit un taux de retour aux joueurs de 68,7% (contre 67,5% un an plus tôt).



La FDJ souligne la forte dynamique de la loterie digitale en progression de 90% portée par une augmentation de près de 70% du nombre de joueurs.



' Le programme d'évènements pour la loterie et un calendrier sportif dense, avec notamment l'Euro de football, devraient nous permettre de poursuivre cette dynamique dans les mois à venir ', estime Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe FDJ.





