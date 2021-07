Fdj : Lance son programme de jeux à gratter autour des JO

(CercleFinance.com) - FDJ dévoile aujourd'hui un nouveau jeu à gratter autour de l'équipe de France olympique et paralympique à Tokyo. D'une valeur de 10 euros, il permet de gagner jusqu'à 600 000 euros et présente une chance sur 3,24 de remporter un gain.



Intitulé ' Tous avec l'équipe de France olympique et paralympique ', ce jeu sera commercialisé à partir du lundi 12 juillet et sera le premier d'un programme de jeux qui sera développé autour de ce thème au cours des trois prochaines années.



Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se tiendront à Paris, et de l'équipe de France, FDJ souhaite 'contribuer à rassembler les Français autour de la plus grande manifestation sportive mondiale'.



