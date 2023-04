Fdj : Hausse de 5% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Françaises des Jeux (FDJ) publie un chiffre d'affaires de 662 ME au titre du 1er trimestre 2023, un chiffre en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



La société précise que les mises ont augmenté de 7% dans les points de vente et de 21% pour les mises digitales, ces dernières représentant près de 13 % des mises totales.



' Nous sommes également très fiers d'avoir maintenu une excellente notation de durabilité par Moody's ESG Solutions qui nous place, pour la cinquième année consécutive, au premier rang des sociétés de notre secteur d'activité', a commenté Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ.



La responsable ajoute par ailleurs que 'la décision du Conseil d'État valide la procédure de privatisation et conforte le monopole de FDJ, en conformité avec le droit européen'.



Sur la base de ce bon début d'année, le groupe FDJ réitère ses objectifs 2023 à savoir une progression de son CA comprise entre 4% et 5%, une croissance des mises digitales d'environ 20% et un taux de marge d'EBITDA courant d'environ 24 %.



