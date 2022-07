Fdj : En négociations pour acquérir Aleda

(CercleFinance.com) - FDJ (Française des Jeux) annonce son entrée en négociations exclusives avec Aleda, en vue de l'acquisition de cette société de solutions d'encaissement et de paiement présente dans plus de 2.500 points de vente en France, notamment dans le réseau bar-tabac-presse.



'Depuis sa création en 2005, Aleda s'est aussi imposé comme un partenaire privilégié des fournisseurs de services prépayés, de transfert d'argent, et de produits pipiers et de diversification', souligne en outre le groupe de jeux d'argent.



Aleda compte près de 100 collaborateurs en France, répartis sur les sites de Limoges, Challans et Montpellier. La finalisation de cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.



