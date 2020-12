Fdj : Don supplémentaire à quatre associations

(CercleFinance.com) - Le groupe FDJ fait part d'un don supplémentaire de 1,2 million d'euros en faveur des personnes vulnérables et notamment des jeunes adultes, particulièrement fragilisés par la crise, don qui sera remis à quatre associations partenaires.



Il a ainsi remis 600.000 euros au Secours populaire français, 400.000 euros à la Fondation de France, 140.000 euros à la Fondation Apprentis d'Auteuil et 60.000 euros au fonds d'urgence mis en place par Sciences Po pour les étudiants boursiers.



'Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le groupe FDJ aura donné plus de 2,7 millions d'euros à diverses associations', souligne Stéphane Pallez, la PDG du groupe de loterie et de jeux d'argent.



