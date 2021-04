Fdj : Deutsche Bank dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a ramené lundi sa recommandation sur le titre La Française des Jeux de 'achat' à 'conserver', faisant valoir que le groupe français de loterie a signé un 'solide' début d'année.



Les analystes soulignent dans une note que le groupe a signé un 'solide' début d'exercice, avec une croissance du chiffre d'affaires qui s'est accélérée au premier trimestre en dépit des mesures de confinement, qui ont entraîné la fermeture de près de 10% de ses points de distribution.



Deutsche Bank explique que ce bon début d'année le conduit à relever ses estimations sur le groupe et à remonter son objectif de cours de 42 à 44 euros, une cible qui ne fait toutefois apparaître qu'un potentiel d'amélioration limité, de moins de 5%.



Après un gain de 11% depuis le début de l'année et une hausse de 110% depuis l'introduction de 2019, l'action se traite désormais sur la base d'un PER 2022 de 13.5x, ce qui met en lumière une prime 'marquée' par rapport à la moyenne de 11,4x du secteur international, conclut DB.



