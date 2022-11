Fdj : Acquisition d'Adela finalisée

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce la finalisation de l'acquisition d'Aleda, spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente, après en avoir obtenu l'approbation sous conditions de l'Autorité de la concurrence, le 14 novembre.



Pour rappel, le groupe était entré en négociations exclusives au mois de juillet dernier, pour acquérir cette société présente dans plus de 2.500 points de vente en France, notamment dans le réseau bar-tabac-presse, et comptant près de 100 collaborateurs.



