Fdj : Après un plus bas d'un an et demi, les investisseurs retentent leur chance sur le titre FDJ

(BFM Bourse) - Le vendredi 13 est traditionnellement un jour faste pour la FDJ qui connaît un afflux de joueurs. Les investisseurs sont eux aussi de la partie et ont pris leur ticket sur un dossier en perte de vitesse depuis l'été 2021...

Ce vendredi 13 mai est un jour de chance pour la FDJ en Bourse. Le titre de l'opérateur de la loterie nationale rebondit de 5,64% à 34,66 euros, vers 16h00 et tente de s'affranchir de ses plus bas annuels aux alentours des 32 euros.

Les investisseurs ont été peu sensibles au bon début d'année réalisé par la FDJ. Fin avril, la société a annoncé une forte croissance de l'ensemble de ses activités, loterie et paris sportifs en tête. Dans la foulée, elle a confirmé ses objectifs 2022, tant en termes de croissance d'activité que de taux de marge. Le titre affiche pourtant un retard de près de 11% depuis le début de l'année et même de 38% depuis son sommet historique de plus de 50 euros atteint en juin 2021.

Pourtant, les perspectives moyen terme sont au beau fixe. Dans le sillage d'une année 2021 robuste, FDJ a relevé ses objectifs à horizon 2025, annoncés à l'occasion de son introduction en Bourse fin 2019. Le groupe mise désormais sur une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre +4 et +5% sur les quatre prochaines années, quand il visait précédemment le haut de la fourchette d'un objectif de "3% à 4%". FDJ entend surtout porter son taux de marge d'Ebitda à plus de 25%, soit cinq points de pourcentage de plus que l'objectif fixé en octobre 2019.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse