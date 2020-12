Exel industries : L'engouement des ménages confinés pour leur jardin a bénéficié à Exel Industries

(BFM Bourse) - Malgré un chiffre d'affaires globalement en repli, le spécialiste des matériels de pulvérisation a amélioré son résultat opérationnel en 2019-2020. Si l'activité a souffert de la crise sur les marchés agricole et industriel, les ventes de produits d'arrosage et pulvérisation du jardin ont décollé.

Bondissant de 6,40% à 53,20 euros vers 10h30, le cours du groupe sparnacien Exel Industries retrouve jeudi son meilleur niveau depuis juin 2019 grâce à la publication de ses résultats 2019-2020, marqués par une amélioration du résultat opérationnel en dépit d'un certain déclin du chiffre d'affaires global.

Grâce à un quatrième trimestre vigoureux, l'exercice clos fin septembre 2020, s’est soldé par un chiffre d'affaires pour le groupe spécialisé dans les matériels de pulvérisation (pour le marché agricole en premier lieu, où Exel est leader mondial, ensuite pour les applications industrielles et enfin pour l'arrosage de jardin) de 754,4 millions d'euros, soit un recul de 2,9% (-6,1% à taux de change et périmètre comparable par rapport à 2018-2019).

D'un côté, l’activité pulvérisation agricole a subi une baisse de 6,7% de son chiffre d'affaires, à 332,1 millions d'euros dans un marché mondial altéré par la crise sanitaire et la faiblesse persistante des prix des matières premières agricoles, qui sont restés sur des niveaux bas. Les répercussions de la crise sur les clients de l’automobile et de l’aéronautique, se traduisant par un moindre besoin de pièces d’usure et un décalage des projets d’installation de cabines de peinture, se sont aussi fait sentir sur la branche industrie (-18%, ramené à -4% avec l'intégration d'iNTEC, à 187 millions d'euros au total), comme le groupe l'avait indiqué en octobre.

Des ventes pour les jardins qui s'envolent

Inversement, l’activité arrosage et pulvérisation du jardin dont le marché croît généralement de 4% par an, a bénéficié cette fois de l’engouement des ménages confinés et d’une météo exceptionnelle depuis la fin du printemps. Ceci a conduit à un chiffre d'affaires de 121,1 millions d'euros (+7,5%), le niveau le plus élevé depuis cinq ans.

Le groupe opère également par diversification sur les matériels d'arrachage de betteraves, dont l'activité a légèrement progressé à 114,2 millions d'euros dans un marché qui apparaît se stabiliser au niveau auquel Exel Industries a adapté son outil industriel, dans un contexte sucre déprimé (baisse de 35% de l'activité par rapport au pic de 2017).

Forte dépréciation des actifs agricoles

Malgré le repli global des revenus, l'Ebitda a progressé de 7,8% à 45,4 millions d'euros. "Nos équipes se sont fortement mobilisées pour adapter notre organisation afin de répondre à la demande de nos clients. Ceci nous a permis de maintenir notre taux de marge directe. Parallèlement, nous avons ajusté notre structure de coûts fixes", indique le groupe dans son communiqué. Le résultat opérationnel courant a crû de 7,6% à 35,3 millions d'euros, prenant à contrepied le consensus des prévisions d'analystes qui tablait sur un repli à 27,7 millions d'euros.

L'exercice se solde d'un point de vue comptable par une perte nette de 10,7 millions d'euros, qui s'explique par le choix de déprécier pour 26 millions d'euros les actifs de la pulvérisation agricole dans un contexte macro‐économique très incertain lié à la crise sanitaire, plus 3,9 millions d'euros de charges non récurrentes. L'évolution défavorables des devises a aussi pesé sur le résultat financier, avec un effet mécanique des parités monétaires de clôture de 7,9 millions d'euros, à comparer à un gain de change de 2,7 millions l'année précédente. En termes de liquidités toutefois, la génération de cash-flow est restée largement positive à 41,9 millions d'euros au cours de l’exercice.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse