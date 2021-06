Exel industries : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Exel Industries maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Exel Industries, avec un objectif de cours relevé de 84 à 90 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les 'excellentes performances semestrielles' dans toutes les divisions du groupe. 'Nous intégrons la poursuite d'une hausse à deux chiffres des activités agricolesau second semestre', note le broker pour qui 'la profitabilité sera largement au rendez-vous'.



'Au global, nous avons été conduits à réviser en hausse notre séquence bénéficiaire avec une top-line revue en hausse de 4.5% soit pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires estimé à 858 ME (vs 821 ME au préalable, +13.7% YoY)', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.