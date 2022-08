Exclusive networks : Le boom de la demande en cybersécurité profite à Exclusive Networks

(BFM Bourse) - Le distributeur de logiciels de sécurité informatique Exclusive Networks a récemment publié des revenus bruts dépassant le milliard d'euros au titre de son deuxième trimestre. Le groupe franco-britannique évolue sur un marché de la cybersécurité en plein essor et confirme ses objectifs 2022.

Le distributeur de logiciels de sécurité informatique Exclusive Networks a publié début août des facturations brutes dépassant le milliard d'euros au titre de son deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires brut s'est élevé très exactement à 1,027 milliard d'euros, soit une augmentation de 42,5% par rapport au 2e trimestre 2021 en données publiées, et de 39,3% à taux de change constants.

Exclusive Networks revendique une croissance homogène dans toutes les zones géographiques dans lesquelles il opère. La zone Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), qui compte pour 78% du chiffre d’affaires brut trimestriel total, enregistre une croissance de 43% par rapport au second trimestre de l'exercice précédent. La croissance s'élève à 46,1% aux Amériques et 36,3% en Asie-Pacifique (APAC) sur la période.

Le groupe franco-britannique évolue sur un marché de la cybersécurité en plein essor. Les dépenses de cybersécurité restent une priorité croissante pour les entreprises et les établissements publics de toutes tailles comme en atteste la récente cyberattaque des serveurs du site Damart du groupe Damartex.

Au cours du trimestre écoulé, la croissance d'Exclusive Networks a notamment été alimentée par l'ensemble des principaux segments de la cybersécurité du groupe, ainsi que par ceux sur lesquels il s'est positionné le plus récemment, comme la sécurité via le cloud et les DevSecOps [méthodologie qui intègre la sécurité tout au long du cycle de vie du développement logiciel, NDLR].

Le spécialiste de la cybersécurité confirme ainsi ses objectifs pour l'année en cours. Il table sur un chiffre d'affaires de plus de 3,8 milliards d'euros en 2022 après 3,2 milliards d'euros en 2021. Quant à l'excédent brut d’exploitation, il est attendu entre 133 et 138 millions d’euros cette année.

Exclusive Networks s'estime en effet idéalement positionné pour bénéficier du dynamisme et de la croissance continue du marché au cours des prochains trimestres. Détenu par le fonds britannique Permira depuis 2018 mais basé à Boulogne-Billancourt, le distributeur de logiciels de sécurité informatique Exclusive Networks se présente comme l'un des leaders mondiaux d'un "marché très attractif", celui de la cybersécurité, "dont la valeur est estimée à 58 milliards d'euros en 2020 et dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) est attendu à 9% entre 2020 et 2026".

Intermédiaire entre éditeurs de solutions et revendeurs

En termes de modèle économique, Exclusive Networks agit comme un grossiste entre les fournisseurs de solutions de cybersécurité et les revendeurs spécialisés. Le groupe est "le partenaire de choix de plus de 240 fournisseurs de premier plan" et soutient les plans de croissance et d'expansion de ces derniers "en leur offrant un soutien local pour leur permettre d'atteindre plus de 18.000 revendeurs à travers le monde" et, in fine, plus de 110.000 clients finaux. Ses partenaires de distribution comprennent notamment des revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs de systèmes, opérateurs de télécommunications et autres fournisseurs de services gérés.

L’approche d'Exclusive Networks "permet aux fournisseurs d’adopter un modèle de mise sur le marché simple et agile en ce qui concerne leurs solutions de cybersécurité et d’infrastructure numérique, tout en bénéficiant de l’expertise locale et de la connaissance du marché de Exclusive Networks dans chaque juridiction d’opération" explique encore le groupe. Avec des bureaux dans 46 pays et la capacité de servir des clients dans 170 pays, Exclusive Networks, dont le siège social est en France, revendique ainsi un modèle "échelle mondiale, vente locale".

Exclusive Networks s'est introduit en Bourse sur le compartiment A d'Euronext dans un relatif anonymat fin septembre 2021. Euronext précise qu'il s'agissait de la 78e cotation d’une société technologique sur le marché paneuropéen en 2021, et de la 3e "large cap" (valorisée plus d'un milliard d'euros) technologique introduite sur Euronext Paris en 2021, après Believe et OVH Cloud. Le titre gagne plus de 3% à 16,66 euros ce lundi vers 16h40 (et autour de +3,8% depuis la publication des résultats le 2 août) mais évolue encore sous son cours d'introduction de 20 euros.

