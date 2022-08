Damartex : Après avoir perdu 15% en Bourse, Damartex tente de se remettre de sa cyberattaque

(BFM Bourse) - Damartex se stabilise sur les 10 euros ce lundi après avoir dévissé de 15% mercredi dernier. Les serveurs du site de sa célèbre marque Damart ont en effet été visés par une attaque informatique en plein jour férié de l'Assomption.

Damartex évolue sur les 10,75 euros (+2,87%) ce lundi vers 14h alors que les sites web français et britannique de la célèbre marque de vêtements Damart restent toujours indisponibles à la navigation. Les serveurs du groupe roubaisien ont subi une cyberattaque le lundi 15 août en plein jour férié de l'Assomption, révèle Le Parisien. "Suite à une tentative d’intrusion informatique sur nos serveurs, notre site a malheureusement été indisponible ces derniers jours" indique la société sur son site internet Damart.fr.

Selon Le Parisien, la souche du rançongiciel Hive aurait été retrouvée dans les serveurs du groupe roubaisien, connu pour sa marque phare Damart. Les pirates auraient eu accès partiellement à l’Active Directory, un service critique qui sert à administrer un réseau informatique. Il permet également de gérer des données sensibles telles que les comptes et identifiants. L'intrusion a été rapidement identifiée et stoppée par les équipes informatiques de la société.

Aucune fuite de données personnelles constatée

"Les attaquants n’ont pas eu le temps de faire ce qu’ils voulaient comme déployer complètement un rançongiciel et il n’y a pas eu, à ce stade, la preuve d’un vol de données de nos clients", a alors précisé un porte-parole du groupe au Parisien. Aucune demande de rançon n'a été demandée par les pirates. Une plainte a été toutefois déposée auprès des services spécialisés de la gendarmerie et de la Cnil, comme l'exige la procédure en cas d’attaque informatique impliquant des données personnelles et commerciales.

Un retour à la normale du site damart.fr est prévu cette semaine. "Grâce à la mobilisation sans faille de nos équipes, nous sommes heureux d’annoncer que le site damart.fr sera de retour cette semaine" indique Damart sur son site internet.

En Bourse, l'action de la maison-mère Damartex a également été attaquée. Le dossier a perdu 15% le mercredi 24 août dans le sillage de ces informations de presse. Depuis, l'action est un peu remonté. Sur les 10,75 euros, le titre Damartex reste proche de ses plus bas annuels. Il accuse désormais un repli de 50% depuis le 1er janvier, portant son recul à près de 75% depuis son zénith historique de janvier 2018 à 42 euros.

