Eutelsat communic. : L'intérêt de Patrick Drahi pour Eutelsat dope le secteur des opérateurs de satellites en Bourse

(BFM Bourse) - La direction d'Eutelsat Communications a rejeté l'offre de rachat soumise par le patron d'Altice "sur la base des termes de cette proposition". Une mention qui suggère qu'une offre revue et augmentée pourrait être plus favorablement considérée, encourageant la spéculation sur le titre jeudi matin.

Patrick Drahi part à l'assaut de l'espace. Le fondateur d'Altice (propriétaire de BFMTV et BFM Business) a en effet approché Eutelsat Communications en vue d'un rachat. Dévoilée par la presse, l'offre du milliardaire a été officiellement confirmée mercredi soir par l'opérateur de satellites. Dans un communiqué, Eutelsat précise que "les organes de gouvernance ont décidé à l'unanimité de ne pas engager de discussions sur les bases de cette proposition" non sollicitée, préliminaire et non-contraignante.

Le fait que le communiqué met en exergue les termes actuels de la proposition de Patrick Drahi sous-entend qu'Eutelsat serait ouvert à négocier si les enchères venaient à grimper, ce qui se traduit par un bond de 16,8% du titre ce jeudi matin (à 12,08 euros, au plus haut depuis mars 2020) sur le marché parisien. Ce bond confère une valorisation proche de 2,8 milliards d'euros au groupe dont les revenus ont atteint 1,23 milliard d'euros lors de son exercice décalé clos le 31 juillet dernier, pour un résultat opérationnel de près de 350 millions d'euros.

Jeudi matin, l'opérateur satellitaire a confirmé dans un second communiqué que l'offre qui lui a été présentée était de 12,10 euros par action dividende attaché, confirmant les informations des Echos. Soit un prix assez loin du meilleur niveau de 2017, quand Eutelsat s'échangeait autour de 25 euros. Toujours selon le quotidien économique, l'Etat français, actionnaire à hauteur de 27%, ne s'opposerait pas à cette opération.

Troisième opérateur mondial de satellites derrière deux groupes luxembourgeois (SES, également coté à Paris et qui prend près de 4% vers 9h50, et Intelsat), Eutelsat opère une flotte d’environ 40 satellites positionnés en orbite géostationnaire offrant des services de télévision. Sa flotte assure la diffusion de près de 7000 chaînes de télévision dont 1500 en haute définition, ainsi que de 1100 stations de radio.

Le groupe s'est par ailleurs diversifié en avril dernier avec l'annonce d'une prise de participation de 24% au capital du groupe britannique OneWeb (pour 500 millions d'euros) et de son projet de constellation d'environ 600 satellites de télécommunications circulant sur une orbite basse pour fournir aux particuliers un accès à Internet à haut débit dans les régions non desservies par des liaisons terrestres à partir de 2022. "Les constellations en orbite basse constitueront une infrastructure de télécommunications critique dans le futur", justifiait alors Rodolphe Belmer, directeur général d'Eutelsat. Il n'apparaît donc pas illogique, pour Patrick Drahi, de se positionner sur ce segment de la connectivité à fort potentiel.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse