Eutelsat communic. : Stabilité du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Eutelsat affiche un chiffre d'affaires pour son premier trimestre 2022-23 de 287 millions d'euros, stable en base publiée et en baisse de 4,5% en base comparable, avec une poursuite de la forte croissance à deux chiffres du haut débit fixe et de la connectivité mobile.



Le chiffre d'affaires des cinq activités opérationnelles (hors autres revenus) de l'opérateur de satellites s'établit à 291 millions, en baisse de 4,3% sur une base comparable excluant un effet de change positif d'environ six points.



Ces résultats conformes à ses attentes permettent à Eutelsat de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2022-23 entre 1.150 et 1.180 millions d'euros, ainsi que l'ensemble de ses autres objectifs financiers.



