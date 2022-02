Eutelsat communic. : Résultat net part du Groupe de 166 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total du premier semestre s'est élevé à 572 millions d'euros, en baisse de 9,0 % en données brutes et de 4,7 % en données comparables.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 285 millions d'euros, en baisse de 5,0% à périmètre constant.



L'EBITDA s'est établi à 436 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre 484 millions d'euros un an plus tôt, en baisse de 10,0 %. La marge d'EBITDA s'est établie à 76,4 % à taux de change constant (76,1 % en données publiées), contre 77,0 % un an plus tôt.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 166 millions d'euros contre 137 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 20,8% et une marge de 29%.



