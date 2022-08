Eutelsat communic. : Nouveau CEO pour Eutelsat America Corp

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la nomination de Richard Mortellaro comme president et chief executive officer (CEO) de sa filiale Eutelsat America Corp (EAC), succédant ainsi à David Bair qui part en retraite.



L'opérateur de satellites rappelle qu'EAC fournit des solutions et services de communications aux clients gouvernementaux et militaires des Etats-Unis à travers le monde, en soutien aux missions de sécurité nationale.



Richard Mortellaro rejoint EAC après une carrière longue de 30 ans dans le secteur des satellites, au sein de groupes comme Intelsat ou Loral Skynet Group. Avant de rejoindre Eutelsat, il occupait des fonctions dirigeantes chez EchoStar Satellite Services.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel