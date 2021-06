Eutelsat communic. : Les nouvelles prévisions d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse abaisse ses prévisions des revenus de l'exercice 2022 de -1,9% et l'EBITDA de -1,1%. ' Nous réduisons les prévisions pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021, car nous prévoyons désormais un revenu vertical opérationnel de 1,20 milliard d'euros pour l'exercice 2021 '.



' Les plus grands catalyseurs pour Eutelsat sont les mises à jour sur OneWeb, après l'acquisition d'une participation de 24% au début de l'année, et la progression du projet de satellite de télécommunications ' rajoute l'analyste.



Credit Suisse réitère son opinion Neutre sur le titre Eutelsat avec un objectif de cours de 10,60 E.



' Nous restons prudents quant à la reprise de la croissance des revenus d'Eutelsat sur le segment du haut débit fixe, qui est à l'origine de l'expansion, et quant à l'investissement dans OneWeb ' indique l'analyste.



' Parmi les opérateurs de satellites, nous maintenons notre préférence pour SES, qui a plus d'options stratégiques car il exploite à la fois des flottes MEO et GEO '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.