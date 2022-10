Eutelsat communic. : Lancement du satellite Hotbird 13F réalisé

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que son satellite Eutelsat Hotbird 13F a été lancé en orbite de transfert géostationnaire par SpaceX, à bord d'une fusée Falcon 9 qui a décollé de Cap Canaveral en Floride, en fin de semaine dernière.



La séparation du satellite entièrement électrique est intervenue à l'issue d'un vol de 35 minutes et la mise en route des systèmes de l'engin spatial s'est déroulée avec succès sur une période de trois heures.



Une fois placé en orbite et mis à poste à 13° Est, ce satellite, ainsi que son jumeau Eutelsat Hotbird 13G, viendront renforcer et optimiser la diffusion de plus de mille chaînes de télévision vers les foyers situés en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel