Eutelsat communic. : JPMorgan dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a dégradé vendredi sa recommandation sur Eutelsat de 'neutre' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 12,8 à huit euros, suite à l'annonce surprise, le mois dernier, de son projet de fusion avec OneWeb.



Si l'analyste rappelle que l'opérateur satellitaire y voit une opération susceptible de 'transformer' la nature de la société en lui permettant de renouer avec une croissance de plus de 10%, il souligne aussi que cette mue va grandement dépendre du développement de OneWeb, dont le chiffre d'affaires est aujourd'hui quasiment nul.



L'intermédiaire fait également remarquer que le marché émergent de la connectivité satellitaire en orbite terrestre basse (LEO) est aujourd'hui relativement 'opaque' et déjà émaillé d'un certain nombre de faillites.



Décrivant par ailleurs une opération particulièrement 'dilutive' au niveau des bénéfices, J.P. Morgan dit remettre en question l'idée d'un financement par fonds propres 'bon marché' pour une acquisition jugée aussi risquée.



