Eutelsat communic. : Croissance de 8% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat publie un résultat net attribuable au groupe en hausse de 7,8% à 231 millions d'euros au titre de l'exercice 2021-22, malgré un EBITDA en baisse de 6,5% à 862 millions, soit une marge à peu près stable à 74,8% (contre 74,7% l'année précédente).



L'opérateur de satellites affiche un chiffre d'affaires des activités opérationnelles légèrement au-dessus du milieu de sa fourchette d'objectifs, s'établissant ainsi à 1,15 milliard d'euros sur une base publiée, en baisse de 4,4% (-3,8% sur une base comparable).



Son conseil d'administration a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale annuelle la distribution d'un dividende de 0,93 euro par action pour 2021-22, inchangé par rapport à l'exercice fiscal précédent, avec option de paiement en actions.



Eutelsat attend un chiffre d'affaires des activités opérationnelles entre 1,15 et 1,18 milliard d'euros pour l'exercice 2022-23, et vise un cash-flow libre discrétionnaire ajusté en moyenne à 420 millions d'euros par an pour les deux prochaines années.



