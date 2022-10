Eutelsat communic. : Credit Suisse réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'neutre' sur Eutelsat, mais abaisse son objectif de cours de 10,7 à 9,7 euros, une cible basée sur l'activité d'Eutelsat et non sur une éventuelle combinaison de l'opérateur de satellite avec OneWeb.



'Nous avons du mal à voir une quelconque création de valeur pour les investisseurs d'Eutelsat à travers la fusion. Nous considérons que l'achèvement de l'opération est négatif alors que son échec serait positif', explique l'analyste.



Si Credit Suisse laisse son chiffre d'affaires vertical d'exploitation inchangé pour 2023, il l'augmente pour 2024, principalement en raison d'un effet de levier de huit millions d'euros dû à un dollar plus fort. Il relève en outre de 1,3% son EBITDA pour 2023.



