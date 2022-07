Eutelsat communic. : Confirme des discussions avec OneWeb

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a confirmé lundi dans un communiqué qu'il discutait d'un rapprochement de ses activités avec celles de OneWeb en vue de créer un leader mondial dans le domaine de la connectivité.



Réagissant à de récentes rumeurs de marché, l'opérateur satellitaire explique que les deux sociétés planchent sur un projet de fusion qui pourrait prendre la forme d'un échange d'actions.



L'hypothèse privilégiée serait celle d'un apport, par les actionnaires de OneWeb, de leur participation dans OneWeb à Eutelsat, en échange d'actions Eutelsat nouvellement émises.



Selon les termes de la transaction envisagée, les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendraient respectivement 50% des actions du groupe combiné.



Dans son communiqué, Eutelsal souligne qu'un tel rapprochement représenterait une 'suite logique' à son partenariat avec OneWeb, qui avait débuté en 2021 avec une prise de participation, suivi par un accord de distribution mondiale en 2022.



Eutelsat détient actuellement 23% du capital de OneWeb, l'un des deux seuls réseaux mondiaux à orbite terrestre basse (LEO), dont le service doit être entièrement déployé en 2023 et qui a connu une forte dynamique au cours des derniers mois.



L'ensemble combiné constituerait ainsi le premier opérateur satellite multi-orbites offrant des solutions intégrées GEO/LEO, un positionnement qui lui permettrait d'être bien placé sur un marché de la connectivité estimé à 16 milliards de dollars à horizon 2030.



Selon les analystes d'Invest Securities, le projet permettrait de donner naissance à un 'champion européen' qui viendrait concurrencer l'entreprise Starklink d'Elon Musk et le projet Kuiper de Jeff Bezos.



Selon plusieurs sources, One Web serait valorisé autour de trois milliards d'euros, quand Eutelsat affiche une capitalisation boursière de 2,4 milliards d'euros.



Suite à ces informations, l'action Euteslat perdait 8,3% lundi matin à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.