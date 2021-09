Eutelsat communic. : Berenberg dégrade son conseil, passe à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir dégradé son conseil sur le titre Eutelsat Communications, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 12 euros.



Dans une note intitulée 'être bon marché ne suffit pas', l'intermédiaire allemand explique qu'Eutelsat - tout comme SES - est connu des investisseurs pour sa propension à manquer le consensus, une caractéristique qui conduit certains à considérer les deux actions comme des 'valeurs à éviter' ('value traps').



'Les questionnements qui entourent le futur à long terme des revenus issus de l'audiovisuel vont sans doute persister', ajoute l'analyste, qui met par ailleurs l'incertitude relative à la disparition des effets liés à l'épidémie de Covid, même si certains leviers de croissance, plus modestes, sont en train d'émerger.



Dans ces conditions, Berenberg dit préférer SES en raison de sa plus grande exposition au dossier de la libération du spectre en bande C réclamée par les Etats-Unis.



