Eutelsat communic. : Recul de 2.7% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Eutelsat publie un chiffre d'affaires de 286.8 ME au titre du 3e trimestre de son exercice 2021-22, soit la période de trois mois s'étant achevée le 31 mars 2022, en recul de 2.7% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



' Le troisième trimestre a été marqué par des performances solides, avec une amélioration de la tendance du Broadcast et une forte croissance à deux chiffres du Haut-Débit Fixe et de la Connectivité Mobile alors que l'évolution des Services aux gouvernements a inévitablement reflété l'environnement géopolitique au Moyen-Orient ', commente Eva Berneke, Directrice Générale d'Eutelsat Communications.



La responsable indique qu'au global, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois est conforme à aux attentes, et que Eutelsat confirme par conséquent l'ensemble de ses objectifs financiers.





