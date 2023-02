Europlasma : La production accélère aux Forges de Tarbes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les Forges de Tarbes, une filiale d'Europlasma, a annoncé mardi avoir reçu l'agrément du Ministère de la Défense pour exporter des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication des obus de 155mm.



Cette autorisation conforte la décision d'Europlasma d'augmenter la capacité de production du site tarbais. Ainsi, prés de sept millions d'euros d'investissements seront réalisés au cours des trois prochaines années afin d'augmenter la capacité industrielle du site.



Cette dernière passera de 40.000 pièces annuellement à 95.000 pièces en 2024 et 120.000 en 2025.



Cette augmentation de production permettra d'honorer une commande en cours de 30.000 pièces représentant un chiffre d'affaires de huit millions d'euros, tout en conservant une capacité de conquête et de diversification dans un marché en forte croissance contraint par l'absence de disponibilité en matière de forge.



