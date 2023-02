Europlasma : Émission de 500.000 actions nouvelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé lundi avoir procédé à l'émission de 500.000 actions nouvelles au profit du fonds Global Corporate Finance Opportunities 11 (GCFO11) suite à l'exercice de bons de souscriptions.



Ces BSA étaient attachés aux obligations convertibles en actions nouvelles émises dans le cadre du contrat d'émission de 10.000 bons d'OCABSA qui avait été conclu en avril 2021.



Le capital social de l'expert de la valorisation de la matière et de la décarbonation a ainsi été augmenté d'un montant de 500.000 euros via l'émission de 500.000 actions ordinaires au prix unitaire d'un euro.



Sur la base d'une participation de 8,2% pour le fonds GCFO 11, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'opération sera ramenée à 0,92%.



Pour mémoire, le spécialiste du traitement et des déchets dangereux avait mis fin à ce contrat de financement en octobre dernier, ce qui signifie que les BSA émis au profit de GCFO11 seront les dernière valeurs en circulation liées à ce contrat.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Europlasma chutait de 10,5% lundi après cette annonce.



