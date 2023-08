Europlasma : Avance de l'Etat pour les Forges de Tarbes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europlasma annonce que l'État français vient d'accorder aux Forges de Tarbes, spécialisées dans la fabrication des corps creux, une avance remboursable s'élevant à 7,14 millions d'euros afin de contribuer au financement d'investissements prévus jusqu'en 2025.



Les versements des fonds effectués par Bpifrance Assurance Export seront échelonnés sur trois ans et contribueront donc au programme d'investissements de 15 millions d'euros (hors actifs énergétiques) lancé par Europlasma.



Ce dernier souhaite en effet augmenter progressivement la capacité de production des Forges de Tarbes, en réponse à des commandes et autres marques d'intérêt reçues de différents munitionnaires en Europe depuis le second semestre 2022.



