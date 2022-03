Europlasma : Après les Forges de Tarbes et les Forges de Gerzat, Europlasma reprend SATMA PPC

(BFM Bourse) - Après le rachat de Tarbes Industry puis la reprise de l'ex-Luxfer sous le projet Forges de Gerzat, Europlasma poursuit la relance d'une filière française intégrée de production et transformation de produits finis en aluminium avec la reprise de SATMA PPC, fabricant d'anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques.

Petit à petit, Europlasma est en train de reconstituer un pan de l'ancien conglomérat Péchiney, démantelé après son rachat par Alcan en 2003. Si la majeure partie des actifs de ce dernier se trouvent aujourd'hui intégrés à Constellium, Europlasma s'est déjà positionné en janvier sur la reprise de l'ancienne usine Luxfer dans le Puy-de-Dôme, dernière usine européenne de bouteilles de gaz haute pression utilisées notamment pour l'oxygène médical - un site qui avait appartenu à Péchiney avant d'être repris par Luxfer. Quelques mois auparavant, le groupe avait aussi repris Tarbes Industry (désormais "Les Forges de Tarbes"), spécialiste du forgeage de corps creux.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vendredi dernier, Europlasma a annoncé avoir été aussi désigné à la barre du tribunal de commerce repreneur de SATMA PPC, fabricant d’anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques. Fondé en 1945 à Goncelin en Isère, SATMA avait été racheté par Péchiney en 1965, puis vendu à un groupe italien lors du dépeçage de Péchiney.

L’offre de reprise comprend le maintien de la production sur le site isérois actuel, la conservation de l’intégralité des 43 emplois, ainsi qu’un ambitieux plan d’investissements visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité.

Des composant servant dans de nombreuses industries

Membre de la French Fab, SATMA PPC est le spécialiste de la production d’anodes, composants électroniques indispensables à la fabrication des condensateurs électrolytiques, par le traitement électrochimique de feuilles d’aluminium de haute pureté. Ces éléments sont destinés principalement à des condensateurs électrolytiques utilisés dans de nombreux secteurs tels que les carrières, les cimenteries, le traitement de l'eau et les industries tertiaires plus généralement. Ils sont aussi adaptés à des applications plus particulières, telles que les déchiqueteuses de voitures ou encore les mélangeurs de plastique.

Faute d’investissements d’une part et de la crise sanitaire d’autre part, l’entreprise a connu une dégradation de son activité commerciale et de sa rentabilité en 2020, conduisant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en janvier 2021.

Le repreneur juge que SATMA PPC dispose d’actifs tangibles, d'une technologie éprouvée, d'un savoir-faire reconnu et de clients fidèles principalement à l’export. "La relance de cette activité revêt une importance stratégique évidente en matière de souveraineté. En effet, SATMA PPC est une des rares entreprises de ce secteur dans l’Union européenne et par conséquent, un maillon essentiel permettant de réduire la dépendance de nos industries à des pays étrangers et de sécuriser ses approvisionnements sur le marché des composants électroniques", indique Europlasma.

L’objectif est de reprendre la production dans les prochaines semaines et d’investir environ 4 millions d'euros sur 36 mois dans l'outil industriel afin d’augmenter sensiblement sa capacité, tout en diminuant fortement la consommation énergétique.

Doubler le chiffre d'affaires d'ici 2024

L’acquisition de SATMA PPC confère au groupe de multiples opportunités de créations de richesse et de repositionnement concurrentiel, notamment la production locale de combustible solide de récupération (CSR) susceptible de conférer à SATMA PPC une autonomie sur le plan énergétique et à Chopex une nouvelle zone de développement, la valorisation des matières premières issues du traitement des déchets d’aluminium ou encore la manufacture et l’assemblage de pièces d’aluminium à destination des activités des Forges de Gerzat et des Forges de Tarbes.

"Cette reprise conforte la stratégie du groupe de devenir un acteur incontournable de la dépollution et de la décarbonation des industries. Après l’acquisition en 2021 des Forges de Tarbes (ex-Tarbes Industry), et le lancement du projet Les Forges de Gerzat en 2022, notre choix s’est naturellement porté vers SATMA PPC et la consolidation d’un acteur industriel de référence sur des produits stratégiques dont la production a été fortement délocalisée. Certes, le contexte géopolitique démontre la nécessité de préserver cette industrie, mais en l’associant à nos technologies disruptives en matière de valorisation et de conversion énergétique, nous entendons lui conférer une compétitivité sensiblement accrue", a mentionné le PDG d'Eurplasma, Jérôme Garnache-Creuillot.

Europlasma réitère ainsi son ambition de doublement du chiffre d’affaires de 2021 et d’atteinte d’une marge d’EBITDA à deux chiffres d'ici 2024.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse