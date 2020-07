Europcar mobility : Le résultat net semestriel à -286 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Annoncés ce mardi soir, les résultats du groupe Europcar sont marqués par un chiffre d'affaires en baisse de -43% sur une base pro forma, pour s'établir à 815 millions d'euros (-38% en données publiées), avec un recul de -69% sur le deuxième trimestre 2020.



Le corporate EBITDA s'affiche pour sa part à -209 millions d'euros au premier semestre 2020 contre 82 millions d'euros au premier semestre 2019. Le tout, pour un résultat net du groupe de -286 millions d'euros.



'Compte tenu des résultats du deuxième trimestre 2020 et d'une activité qui devrait se limiter au segment Loisirs sur les marchés domestiques au troisième trimestre 2020 : vision prudente sur le chiffre d'affaires au T3 2020 ; EBITDA corporate faiblement positif au second semestre 2020 ; intensification des efforts de réduction des coûts afin d'atteindre environ 890 millions d'euros fin de 2020, au-delà des 850 millions d'euros initialement prévus', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROPCAR MOBILITY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok