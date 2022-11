Europacorp : Une série TV dérivée du film de Luc Besson Lucy est à l'étude, EuropaCorp flambe en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre de la société de production et de distribution d’œuvres cinématographiques a discrètement gagné plus de 20% mardi, échappant au radar des investisseurs le jour de la Toussaint. Selon Variety, EuropaCorp plancherait sur une série issue du film à succès "Lucy" sorti en 2014.

Tombé à un plancher annuel 41 à centimes d'euro en mai dernier, Europacorp a retrouvé les faveurs des investisseurs cette semaine. Le titre Europacorp a discrètement rebondi de 21,94% à 0,64 euro mardi avec près de 177.000 titres échangés dans la journée, soit des volumes vingt-cinq fois supérieurs à l'accoutumée.

La raison? Selon des informations exclusives de Variety publiées lundi, EuropaCorp et Village Roadshow Pictures se seraient associés en vue de produire une série issue du film à succès "Lucy" sorti en salles en 2014. L'acteur Morgan Freeman, qui faisait partie de la distribution du film original, serait pressenti pour jouer dans la série, rapporte aussi le magazine hollywoodien.

Le film français le plus rentable de tous les temps

EuropaCorp et Village Roadshow Pictures entendent ainsi surfer sur le succès du film "Lucy". Réalisé par Luc Besson, il a rapporté plus de 460 millions de dollars au box-office mondial, se classant comme le film français le plus rentable jamais produit. Depuis, le studio de production et de distribution de films et de séries a enchaîné les déconvenues, jusqu'à se mettre en grande difficulté financière après l'échec en 2017 de son film à gros budget "Valérian et la Cité des Mille Planètes".

Le cuisant échec du film "Anna" tourné en 2017 mais sorti en salles deux longues années plus tard, a précipité la chute d'une entreprise qui a enregistré 110 millions d'euros de perte nette en 2019. La société de production et de distribution de films et de séries de Luc Besson, en grande difficulté financière, a donc été placée en procédure de sauvegarde pour une durée initiale de six mois en mai 2019, avant d'être prolongée jusqu'au printemps 2020.

Un retour discret de Luc Besson

En mars 2020, c'est la société Vine qui est venue au secours d'EuropaCorp pourtant courtisée par le géant des cinémas Pathé. L'américain a eu finalement les faveurs du conseil d'administration d'EuropaCorp, qui détient plus de 60% du capital de la société de production. Luc Besson n'est toutefois pas écarté de son bébé. Dans le cadre de la prise de contrôle de Vine, une nouvelle société "Luc Besson Productions" a été créée pour permettre à Luc Besson de continuer à réaliser des films pour le compte d'EuropaCorp. Le réalisateur du Grand Bleu y exerce en tant que directeur artistique avec un contrat de cinq ans renouvelable pour deux ans.

Trois ans après l'échec du film "Anna", Luc Besson a ainsi fait un discret retour sur les écrans avec "Arthur Malédiction" sorti en salles fin juin dernier. Écrit par Luc Besson et réalisé par Barthélémy Grossmann, "Arthur Malédiction" est un spin-off à vocation horrifique tiré de la saga d’Arthur et les Minimoys, elle aussi produite par Luc Besson.

Dans son rapport annuel 2021/2022, EuropaCorp indique également coproduire avec la société de Luc Besson le film Dogman, écrit et réalisé par le réalisateur du "Cinquième élément". Son tournage a commencé en avril 2022. Le film racontera l'histoire d'un jeune homme, meurtri par la vie, qui trouve son salut grâce à l'amour de ses chiens. Tout un programme...

