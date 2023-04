Euronext : Avec la hausse des marchés, les particuliers ont repris goût à la Bourse

(BFM Bourse) - Le rebond des marchés a un peu réconcilié les Français avec la Bourse. Le nombre d’investisseurs particuliers actifs sur les marchés financiers est reparti à la hausse au premier trimestre, selon le dernier baromètre de l'AMF.

Les Français ont repris un peu goût à la Bourse après lui avoir légèrement tourné le dos en 2022 dans un contexte financier très chahuté.

Le nombre d’investisseurs particuliers actifs en Bourse au premier trimestre est ainsi reparti à la hausse, dans un contexte de forte remontée des marchés actions, révèle la dixième édition du Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Depuis janvier 2021, l’AMF publie tous les trois mois un tableau de bord des investisseurs particuliers actifs sur les marchés financiers au cours du trimestre précédent. Il permet de suivre l’évolution des comportements des investisseurs individuels.

Au cours des trois premiers mois de l’année, ce sont donc 746.000 particuliers qui ont réalisé au moins un achat ou une vente d’actions. C'est 24% de plus que sur les deux précédents trimestres (600.000). Ce niveau reste toutefois inférieur à ceux recensés aux premiers trimestres 2020, 2021 et 2022, souligne l'AMF. Mais il reste encore supérieur aux nombre d'investisseurs actifs en 2018 et 2019, soit avant la crise sanitaire.

Un rebond "sensible" des transactions

Avec le rebond des marchés, les "petits porteurs" ont davantage été tentés de passer à l'action. Entre janvier et mars, ce sont 566.000 investisseurs qui ont acheté des actions, un nombre qui a progressé de 27% sur un trimestre. Un niveau qui n'avait plus été observé depuis le second trimestre 2022 (564.000).

Le nombre de vendeurs a nettement augmenté "après une phase d’attentisme constatée au second semestre de l’an passé", à 513.000. Ce nombre est encore inférieur au nombre d'acheteurs - pour rappel 566.000 - ce qui extériorise un solde acheteurs-vendeurs positif. La reprise des marchés actions depuis le début de l'année a certainement incité des néophytes à se lancer (ou relancer) en Bourse.

Le nombre de nouveaux investisseurs particuliers, qui n’avaient auparavant jamais passé d’ordre de Bourse jusqu’ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018, a d'ailleurs progressé pour ressortir à 51.000, contre 37.300 en fin d'année 2022.

Du côté du nombre de transactions réalisées à l’achat et à la vente sur des actions au cours du trimestre, celui-ci a sensiblement rebondi par rapport aux deux trimestres précédents, à plus de 11,9 millions, ce qui représente près du double de la moyenne trimestrielle observée en 2018 et 2019.

L'autre fait notable de ce baromètre est le fort attrait des investisseurs pour les fonds indiciels cotés (ETF). Le nombre d'investisseurs ayant misé sur un ETF au premier trimestre s’est élevé à 159.000, soit un plus haut niveau depuis cinq ans.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse