Euronext : Alors que BNP cède ses parts, Euronext freine en Bourse

(BFM Bourse) - BNP Paribas, qui a récemment quitté le groupe d'actionnaires de référence d'Euronext, a vendu un bloc de 2% du capital de l'opérateur boursier paneuropéen, avec une décote de 4,08% sur la dernière clôture. L'opération entraîne un léger trou d'air pour le cours d'Euronext, qui a repris 35% depuis le printemps dernier pour se rapprocher d'un sommet d'un an.

Face à une progression de près de 1% du marché parisien dans son ensemble, le titre Euronext sous-performe sensiblement son indice de référence vendredi en cédant 2,18% à 103 euros vers 10h30, conséquence du déséquilibrage momentané de l'offre et de la demande pour ses titres provoqué par la cession d'un bloc de 2% du capital.

Comme c'est (généralement) le cas lorsqu'un volume de titres nettement supérieur à la moyenne des échanges habituels sur une action est mis en vente d'un coup, Euronext subit le reclassement par la banque BNP Paribas Fortis de 2% de son capital.

En avril dernier, à l'occasion de l'augmentation de capital lancée par l'opérateur paneuropéen en vue du rachat de la Borsa Italiana, l'établissement belge filiale de BNP Paribas avait amorcé une inflexion de son positionnement en quittant le groupe des actionnaires de référence, ces investisseurs institutionnels qui s'étaient associés au moment de l'introduction en Bourse d'Euronext en reprenant les parts de son ancien propriétaire, l'américain ICE. Il s'agit de la Caisse des dépôts française, de la Cassa Depositi e Prestiti italienne, d'Euroclear, de la SFPI belge et d'Intesa Sanpaolo (les italiens CDP et Intesa ayant rejoint ce groupe à l'occasion de l'augmentation de capital).

Vendredi, BNP Paribas Fortis a annoncé avoir réalisé avec succès le placement d'environ 2,2 millions d’actions Euronext, au prix unitaire de 101 euros, représentant environ 2% du capital et un montant d'environ 220 millions d’euros, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels. Autrement dit, le vendeur a dû consentir une décote d'un peu plus de 4% sur le dernier cours pour écouler un tel volume, qui assèche momentanément les appétits des investisseurs et se traduit donc par une baisse du cours.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse