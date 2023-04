EUROFINS SCIENT. : Accumulation avant reprise de la tendance haussière de long terme

(BFM Bourse) - Spécialisé dans les services bio-analytiques, le groupe dispose d'excellents fondamentaux. Sa valorisation a diminué alors que les données fondamentales s'améliorent avec une croissance du chiffre d'affaires notamment. Le pire apparait être price par les opérateurs après la publication inférieure aux attentes début mars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le titre évolue dans un range depuis plus d'un mois. La présence de volumes acheteurs et le retour vers la borne haute du range avec force et promptitude indique que les acheteurs pourraient reprendre les opérations en main. On pourra donc anticiper la sortie par le haut de cette phase d'accumulation sur une zone support de long terme pour viser un comblement du gap (trou de cotation) dans un premier temps puis la zone de résistance des 70€ dans un second temps.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action EUROFINS SCIENT. à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre EUROFINS SCIENT. au cours de 62.720 € avec un objectif à 70.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 58.600 €.

Le conseil BFM Bourse EUROFINS SCIENT. Positif 62.720 € Objectif : 70.000 € Potentiel : +11.61 % Stop : 58.600 € Résistance(s) : 65.560 / 69.100 / 70.000 Support(s) : 61.600 / 57.900

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime