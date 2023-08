Eurofins scient. : Deutsche Bank réduit son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mardi avoir abaissé de 56 à 54 euros son objectif de cours sur Eurofins Scientific, tout en renouvelant sa recommandation 'vendre' sur le titre.



Après s'être penché sur les comptes des 280 filiales que compte le groupe en Europe dans le but de mieux cerner son modèle d'entreprise, l'analyste déduit qu'il va falloir que le géant de la bio-analyse améliore significativement ses performances dans toutes ses lignes de métier afin d'être en mesure d'atteindre ses objectifs à horizon 2027.



Or, fait-il valoir, un tel phénomène ne s'est jamais produit d'un point de vue historique, à la seule exception de la crise du Covid qui avait donné un coup de fouet à l'industrie du diagnostic.



'Au vu de ces éléments, nous demeurons prudents quant à la réalité d'une amélioration d'une telle ampleur', souligne-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.