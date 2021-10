Eurofins scient. : Oddo reste à 'surperformance' après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 115 euros sur Eurofins, après l'annonce d'un CA de troisième trimestre en ligne, avec 'un peu moins de Covid, mais plus de core business, ce qui est positif'.



Alors que le groupe a remonté sa guidance 2021 de CA de 6,15 à 6,35 milliards d'euros, le bureau d'études pense que ce chiffre pourrait être dépassé. Il estime aussi que la guidance d'EBITDA et de FCF pourrait être relevée d'ici la fin d'année.



'La valorisation élevée se justifie par un profil de forte croissance organique, avec un bilan sain et une forte génération de cash, y compris hors Covid', juge-t-il, voyant aussi 'un potentiel d'amélioration de marge sur le core business intact'.



