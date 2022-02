Eurofins scient. : Objectifs dépassés pour 2021

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie au titre de 2021 un profit net en croissance de 45% à 783 millions d'euros, soit un BPA de 3,73 euros, et un EBITDA ajusté en progression de 35% à 1,9 milliard, soit une marge améliorée de 230 points de base à 28,3%.



Le prestataire de services de bioanalyse a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 24% à 6,72 milliards d'euros, performance tirée par la croissance et la résilience de ses activités coeur comme de celles liées aux tests de la Covid-19.



Sur la base de ces performances supérieures à ses prévisions, Eurofins proposera un dividende en hausse de 47% à un euro par action. Il relève en outre ses objectifs 2022 et 2023, avec une cible de croissance organique à long terme rehaussée de 5 à 6,5%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

