EUROBIO SCIENTIFIC : Une dynamique favorable

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné EUROBIO SCIENTIFIC pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une période boursière florissante (15 mars - 15 avril), le titre de cet acteur du diagnostic in vitro s'est engagé dans une jambe corrective majeure, en plusieurs épisodes, avant un rééquilibrage des forces entre le 15 juin et le 15 juillet, dans une zone de congestion latérale. L'enchaînement gap haussier + marubozu a depuis signé le départ d'une reprise de l'alignement de la tendance de court terme et du trend primaire, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui nous servira de repère précieux.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action EUROBIO SCIENTIFIC à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre EUROBIO SCIENTIFIC au cours de 11.400 € avec un objectif à 13.840 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 10.440 €.

Le conseil EUROBIO SCIENTIFIC Positif 11.400 € Objectif : 13.840 € Potentiel : +21.40 % Stop : 10.440 € Résistance(s) : 12.000 / 13.850 / 19.500 Support(s) : 10.450 / 7.400

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime