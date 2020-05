Eurobio scientific : Un test sérologique du coronavirus ultra-rapide bientôt commercialisé par Eurobio

(BFM Bourse) - Belle prise pour Eurobio. La société francilienne signe un accord de commercialisation auprès des Ehpad et personnels de santé du test mis au point par NG Biotech, permettant de dépister le Covid-19 à partir d'une goutte de sang. Les investisseurs apprécient.

Le spécialiste du diagnostic in vitro originaire des Ulis, Eurobio Scientific, voit son cours de Bourse à nouveau accélérer mercredi, dans la continuité d'un début d'année exceptionnel (+110% au premier trimestre) alors que l'entreprise a rapidement adapté son offre pour répondre aux immenses besoins de dépistage face à la pandémie de coronavirus SARS-Cov-2. Vers 10h15, l'action gagne 5,31% à 12,90 euros, équivalent à près de 150 millions d'euros de capitalisation.

Mardi après Bourse, Eurobio Scientific a dévoilé la signature d'un accord de distribution en France, auprès des professionnels de santé et des Ehpad, du test mis au point par la société bretonne de biotechnologies NG Biotech.

Ce test, NG-Test IgG-IgM COVID-19, fait partie des tests dits sérologiques. Son gros atout est de pouvoir détecter en seulement 15 minutes, à partir d'une goutte de sang, la réponse de l'organisme au Covid-19, en identifiant les deux types d'anticorps fabriqués contre le virus.

Une fiabilité beaucoup plus importante

Contrairement aux tests à partir d'un prélèvement nasal qui peuvent être faussement négatif (indiquer à tort qu'une personne contaminée ne l'est pas) à cause d'un geste mal effectué avec l'écouvillon, la sérologie comporte une marge d'erreur beaucoup plus faible. Le dispositif "tout-en-un" de NG Biotech intègre un auto-piqueur et un mini-collecteur qui analyse une gouttelette de sang piquée au bout du doigt.

Ce produit se distingue ainsi des autres tests de sérologie Covid-19 commercialisés par Eurobio Scientific mais qui sont destinés aux laboratoires de biologie et nécessitent des équipements adaptés pour réaliser les analyses en série.

500.000 tests en mai

"Après le lancement de nos offres de biologie moléculaire et de notre offre de sérologie automatisée, cet accord de commercialisation avec NG Biotech vient parfaitement compléter l’arsenal diagnostic que nous pouvons mettre à disposition de nos clients pour faire face à cette crise du Covid-19", a souligné le PDG d'Eurobio Jean-Michel Carle. Eurobio Scientific se dit également "fière de permettre ainsi la commercialisation rapide d’une solution développée en France". Le test de NG Biotech est en effet développé et fabriqué en Ile-et-Vilaine, avec un objectif de production de 500.000 tests en mai et 1 à 2 millions à l'été, selon la firme.

Le patron de NG Biotech Milovan Stankov-Pugès a souligné quant à lui que l'accord s'inscrivait dans la relation de confiance développée depuis plusieurs années avec Eurobio Scientific, distributeur de nos produits pour la détection rapide des bactéries résistantes aux antibiotiques (également un des gros enjeux sanitaires mondiaux des prochaines années).

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROBIO SCIENTIFIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok