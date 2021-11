Eurobio scientific : Prise de participation dans Usense

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce avoir pris une participation minoritaire dans la start-up française Usense, spécialisée dans l'aide au diagnostic médical sur la base d'analyse urinaire.



Grâce à un assemblage propriétaire de technologies miniaturisées et d'intelligence artificielle, le dispositif médical in vitro connecté de Usense, léger et portatif, permet de réaliser une analyse urinaire dont les résultats sont obtenus en quelques secondes.



La société prévoit un début de commercialisation courant 2022.



' Nous avons été impressionnés par les technologies brevetées mises en oeuvre dans la solution de Usense, avec une précision confirmée par des essais en vie réelle. Cet investissement permet à notre Groupe de mettre dès à présent un pied dans le futur du diagnostic', souligne Jean-Michel Carle, le p.d.-g. d'Eurobio Scientific.





