Eurobio scientific : Acquisition de 100% du capital de BMD

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce l'acquisition de 100% du capital de Biomedical Diagnostics (BMD), une société belge spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic in vitro sur la zone Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).



Créée en 1986, BMD emploie dix collaborateurs et a réalisé un CA de 3.3 ME en 2020. La société propose une gamme de tests et d'instruments spécialisés à travers des contrats de distribution exclusifs.



'Elle est devenue un acteur de référence dans le domaine de l'auto-immunité pour lequel elle propose à ses clients une gamme très complète de solutions incluant réactifs et instruments', indique Eurobio Scientific.



Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement européen d'Eurobio Scientific. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.



