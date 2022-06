Euroapi : Premier plan mondial d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Euroapi annonce le lancement d'EUROAPI Action 2022, son premier plan mondial d'actionnariat salarié, opération qui 'vise à promouvoir le sentiment d'appartenance des salariés et à les associer à la réussite et au développement du groupe à long terme'.



Le conseil d'administration a fixé le prix de souscription à 10,76 euros, soit une décote de 20% par rapport au prix de référence, et le montant nominal maximal de l'augmentation de capital sera limité à 0,56% du capital social, soit 522.600 actions.



La période de souscription sera ouverte du 10 au 24 juin, dans sept pays, et l'augmentation de capital doit intervenir le 21 juillet. Les actions nouvellement créées porteront jouissance courante dès leur émission (droits de vote et dividendes).



