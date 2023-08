Eureking : UBS Group ne détient plus d'actions

(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 juillet 2023, indirectement, par l'intermédiaire de la société UBS AG qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Eureking.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Eureking détenues par assimilation et UBS Group ne détient désormais plus aucune action Eureking.





