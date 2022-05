Eureking : JP Morgan franchit les 5% du capital et des votes

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 12 mai 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Eureking et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 8,10% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Eureking détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser lesdites actions à tout moment.



