Eureking : Des résultats financiers 'conformes aux attentes'

(CercleFinance.com) - eureKING, un SPAC dédié à la bioproduction, a fait état vendredi de résultats 'conformes aux attentes' pour la période de six mois qui s'est écoulée du 1er avril au 30 septembre 2022.



Comme prévu, eureKING n'a enregistré aucun revenu sur la période en raison de l'absence d'acquisition, ce qui fait que son résultat net ressort en perte de 3,3 millions d'euros fait des coûts enregistrés pendant ces six mois, essentiellement des charges financières.



Le premier exercice social, qui avait commencé le jour de la constitution de

la société, s'était terminé le 31 mars dernier, tandis que son deuxième exercice social - qui a commencé le 1er avril - doit s'achever le 31 décembre 2022.



En mai 2022, eureKING avait réalisé une levée de fonds d'un montant de 150 millions d'euros dans le cadre d'une introduction sur Euronext Paris, avec l'ambition de créer un acteur européen majeur dans le domaine de la sous-traitance de la fabrication des produits biopharmaceutiques.



Michael Kloss, un ancien cadre dirigeant de Bayer aujourd'hui directeur général d'eureKING, explique que les efforts du véhicule d'investissement se portent aujourd'hui sur la réalisation d'une acquisition dans un délai de sept mois.



Dans un communiqué, eureKING dit viser la concrétisation d'une première opération 'structurante' à même d'affirmer notre ambition de devenir un sous-traitant pharmaceutique ('CDMO') international 'de premier plan'.



Suite à cette publication, l'action eureKING progressait de 2% vendredi matin à la Bourse de Paris. Depuis sa première cotation, le titre affiche un parcours globalement inchangé.



