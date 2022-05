Eureking : Ayant levé 150 millions d'euros, Eureking arrive en Bourse pour créer un champion de la bioproduction

(BFM Bourse) - La "SPAC" Eureking vient de se voir confier 150 millions d'euros par des investisseurs spécialisés avec pour mandat d'acquérir des sociétés européennes prometteuses dans le domaine de la fabrication de produits biopharmaceutiques et faire émerger un acteur majeur de la spécialité. Une démarche qui s'inscrit dans les pas de l'ambition gouvernementale de faire de la France un leader de la production de thérapies innovantes.

Des anticorps thérapeutiques aux vaccins à ARN messager en passant par les premières thérapies géniques, les biotechnologies ont transformé l'industrie pharmaceutique ces dernières décennies. Au cours de la première décennie du siècle, la Food and Drug Administration avait homologué 48 nouveaux produits biologiques, tels les anticorps, mais trois fois plus au cours de la décennie 2010-2020 (143). Et ce sont là de modestes débuts si on considère les projets en développement à l'heure actuelle...

En 2019, l'agence américaine du médicament disait traiter 800 demandes d'essais cliniques rien que pour les thérapies cellulaires et géniques (pas le plus gros segment des biotechs) et s'attendre à en recevoir 200 de plus chaque année, en prévoyant d'homologuer annuellement 10 à 20 nouveaux traitements de ce type.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Bref, le nombre des médicaments biotechnologiques (et leur part dans le marché de la santé) ne cesse de croître. Mais un facteur limitant se pose et non des moindres: les capacités de production actuelles ne permettent pas de fabriquer les lots cliniques nécessaires à l'ensemble des projets de biothérapies en cours - sans même parler de la production commerciale future. Autrement dit, la phase de production, souvent complexe et périlleuse -comme l'ont récemment montré les déboires de GenSight Biologics, pour ne citer qu'un exemple- est d'ores et déjà un casse-tête pour les biotechs petites et grandes.

Schématiquement, deux profils de fournisseurs -appelés bio-CDMO, les spécialistes de la production de médicaments biologiques- s'offrent à elles. Soit un des rares géants de la spécialité, qui va privilégier les gros donneurs d'ordres et ne dégager des capacités ponctuelles qu'au compte-goutte et au prix fort, après de longs délais. Soit un petit acteur pratiquement dédié avec un risque opérationnel accru. En effet, cinq gros acteurs (Lonza, Boehringer Ingelheim, WuXi, Catalent et Samsung Biologics) détiennent 25% du marché mondial de la production à façon de produits biologiques, le reste étant atomisé entre plus d'un millier de sociétés, la plupart générant moins de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Eureking, qui sera cotée jeudi à la Bourse de Paris, est donc le premier SPAC en Europe à viser spécifiquement la production de biomédicaments. La firme entend "participer à ce renforcement et au développement de l’industrie de la bioproduction en Europe en créant le premier bio-CDMO européen capable de répondre aux besoins des sociétés de biotechnologies et de les accompagner sur l’ensemble de la chaine de développement de leur produit, quel que soit son stade de développement", a indiqué son directeur général et cofondateur Michael Kloss.

La firme identifie une opportunité inexploitée en Europe dans un secteur très défensif, dégageant des marges attrayantes compte tenu des énormes barrière à l'entrée. Eureking vise notamment la France, alors que le Plan France 2030 énoncé en 2019 prévoit de faire de l'Hexagone "la première nation européenne innovante et souveraine en santé" avec des objectifs qui apparaissent extrêmement ambitieux, parmi lesquels doubler le nombre d’emplois du secteur, produire au moins 10 biomédicaments sur le territoire à horizon 2025 -pratiquement demain- et 20 à horizon 2030 !

Pour cela, Eureking a levé 150 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés, que la firme devrait avoir investi (à hauteur d'au moins 75%) d'ici 15 mois, faute de quoi la SPAC sera dissoute et ses fonds redistribués aux actionnaires.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse