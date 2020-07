Eurazeo : Restructuration financière chez Lakeland Tours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que Lakeland Tours, société américaine du portefeuille d'Eurazeo Capital opérant sous le nom commercial de WorIdstrides, a initié un plan de restructuration dans le cadre d'une procédure assimilable à une sauvegarde financière accélérée.



Au préalable, WorIdstrides a obtenu un accord de plus de la majorité de ses créanciers et de ses principaux actionnaires afin de lui permettre de faire face à ses besoins et de poursuivre son développement, en prenant en compte les impacts du Covid 19.



Eurazeo précise que son support dans ce financement sera d'environ 50 millions de dollars. La mise en oeuvre de cet accord financier est notamment soumis à l'approbation des autorités américaines compétentes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EURAZEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok