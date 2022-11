DOLLAR US : Sélection d'un put sur la paire Euro / Dollar

(BFM Bourse) - DOLLAR US constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 44T8S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 0.88 € et d’échéance courte au 16/06/2023. Le levier est proche de 9.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La paire de devises Euro / Dollar subit une tendance baissière forte et persistance, sous une moyenne mobile à 50 jours (en orange), qui a fait office de résistance graphique depuis juin 2021, période marquée par quelques "fausses sorties". Alors que la paire, après un pullback sur la parité parfaite, est en passe de réintégrer la zone inférieure à la courbe de tendance de fond précitée, le point d'entrée baissier est intéressant.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 44T8S, sur DOLLAR US, à 0.670 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 0.950 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 1.000 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.67 € PUT Objectif : 0.950 € Stop : 1.000 € Mnemo : 44T8S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 0.88 € Echéance : 16/06/2023

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime